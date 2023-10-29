Окупанти жаліються, що свої ж вкрали поцупленого у Херсоні єнота

Окупанти здивовані крадіжкою та жаліються на "зраду своїх".

Росіянин прибрав до рук єнота, якого окупанти вкрали у Херсоні під час втечі. Відомо, що злодія звати Роман, він знімався у роликах разом із тваринкою.

Про це повідомляє телеграм-канал "Єнот із Херсона".

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Автори пабліки жаліються на "зраду своїх". Вони пишуть, що "проєкт "Єнот із Херсона" закінчує своє життя звичайною зрадою".

Із повідомлень телеграм-канала відомо, що окупанти, знущаючись над вкраденим єнотом, знімали із ним відео, таким чином збираючи кошти для загарбників.

"Про долю вкраденого Херсі ви ще почуєте, зараз, за нашими даними, він без нашого відома залишив зону проведення СВО. А тим, хто поховав проект Бог суддя. Зрадники завжди та для всіх будуть зрадниками", - йдеться у повідомленні.

Російська "волонтерка" здивована "жахливою ситуацією". Вона висловила надію, що вкрадений єнот повернеться до них.

"Людина, яка вкрала єнота, Романе, не є її господарем. Роман просто торгував обличчям із ним у кадрі. Справжніх господарів, з якими і жив Герсі, я чудово знаю, - написала вона у телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше повідмоляли, що окупанти знущаються з викраденого в Херсоні єнота, возячи його фронтом.

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