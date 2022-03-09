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Олігархи, члени Ради Федерації РФ: Євросоюз запровадить санкції проти ще 160 росіян

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Олігархи, члени Ради Федерації РФ: Євросоюз запровадить санкції проти ще 160 росіян

ЄС готує чергові санкції у відповідь на продовження Росією війни в Україні / Associated Press

Також санкції торкнуться банківського сектору Білорусі.

Європейський союз у новому пакеті санкцій проти Росії розширить список ще 160 особами, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб: олігархів, членів Ради Федерації РФ, банківського сектору Білорусі, експорту морської навігаційної техніки до Росії, додавання криптоактивів", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

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