Олігархиню засудили до смертної кари за найбільше шахрайство в історії країни

Це був найвидовищніший судовий процес, який коли-небудь відбувався у В'єтнамі, як і належить одному з найбільших банківських шахрайств, які коли-небудь бачив світ.

У В'єтнамі засудили до смертної кари 67-річну олігархиню та голову будівельної компанії Van Thinh Phat – Труонг Мі Лан.

Про це пише BBC.

Це рідкісний вирок – вона одна з небагатьох жінок у В'єтнамі, засуджених до смертної кари за посадові злочини.

Це рішення є відображенням запаморочливого масштабу шахрайства. Труонг Мі Лан була визнана винною в отриманні кредитів на суму 44 млрд. доларів США від Сайгонського комерційного банку. Згідно з вироком, вона повинна повернути $27 млрд, суму, яку, за словами прокурорів, можливо, ніколи не вдасться відшкодувати.

Суд над Труонг Мі Лан / Фото: Getty Images

Дехто вважає, що смертна кара – це спосіб, яким суд намагається заохотити її повернути частину зниклих мільярдів.

Звично потайлива комуністична влада була нехарактерно відвертою у цій справі, вдаючись до найдрібніших деталей для ЗМІ. За їхніми словами, для надання свідчень було викликано 2700 осіб, залучено 10 державних обвинувачів і близько 200 адвокатів.

Докази перебували в 104 коробках загальною вагою шість тонн. Вісімдесят п'ять інших обвинувачених постали перед судом разом з Труонг Мі Лан, яка заперечувала звинувачення і може подати апеляцію.

Усіх підсудних визнали винними. Четверо отримали довічне ув'язнення. Решта отримали терміни ув'язнення від 20 років до трьох років умовно. Чоловік і племінниця Труонг Мі Лан отримали дев'ять і 17 років ув'язнення відповідно.

"Такого показового судового процесу, як цей, я думаю, ніколи не було за часів комуністичного режиму", - каже Девід Браун, відставний співробітник Державного департаменту США з багаторічним досвідом роботи у В'єтнамі. "Безумовно, не було нічого подібного в такому масштабі".

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Цей судовий процес став найдраматичнішим етапом антикорупційної кампанії Blazing Furnaces, яку очолює генеральний секретар Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонг.

Консервативний ідеолог Нгуєн Фу Чонг вважає, що народний гнів через неприборкану корупцію становить екзистенційну загрозу для монополії Комуністичної партії на владу. Він розпочав серйозну кампанію 2016 року після того, як перехитрив тодішнього прем'єр-міністра, який підтримував бізнес, щоб зберегти за собою найвищу посаду в партії.

Кампанія призвела до того, що два президенти та два віцепрем'єр-міністри були змушені піти у відставку, а сотні чиновників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності або ув'язнені. Тепер до їхніх лав приєдналася одна з найбагатших жінок країни.

Труонг Мі Лан походить з китайсько-в'єтнамської родини з Хошиміну, колишнього Сайгону. Вона вже давно є комерційним двигуном в'єтнамської економіки, ще з часів антикомуністичної столиці Південного В'єтнаму, де проживала велика етнічна китайська громада.

Суд над Труонг Мі Лан / Фото: Getty Images

Вона починала як продавчиня на ринку, продаючи косметику разом зі своєю матір'ю, але почала купувати землю та нерухомість після того, як Комуністична партія розпочала період економічних реформ, відомих як Дой Мой, 1986 року. До 1990-х років вона володіла готелями і ресторанами.

Хоча В'єтнам найбільш відомий за межами країни завдяки своєму виробничому сектору, як альтернативний Китаю ланцюг поставок, більшість заможних в'єтнамців заробили свої гроші на розвитку та спекуляціях з нерухомістю.

Вся земля офіційно перебуває у державній власності. Доступ до неї часто залежить від особистих стосунків з державними чиновниками. Корупція зростала зі зростанням економіки і стала ендемічною.

До 2011 року Труонг Мі Лан була відомою бізнес-діячкою в Хошиміні, і їй дозволили організувати злиття трьох менших банків, які відчували нестачу коштів, у більшу установу: Сайгонський комерційний банк.

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В'єтнамське законодавство забороняє будь-якій фізичній особі володіти більш ніж 5% акцій будь-якого банку. Але прокурори стверджують, що через сотні підставних компаній і людей, які діяли як її довірені особи, Труонг Мі Лан фактично володіла понад 90% акцій Сайгонського комерційного банку.

Вони звинуватили її в тому, що вона використовувала цю владу, щоб призначати своїх людей менеджерами, а потім наказувала їм затверджувати сотні кредитів для мережі підконтрольних їй підставних компаній.

Суми виданих кредитів шокують уяву. Її позики становили 93% усіх кредитів, виданих банком.

За даними прокуратури, протягом трьох років, починаючи від лютого 2019 року, вона наказала своєму водієві зняти з банку 108 трильйонів в'єтнамських донгів, тобто понад $4 млрд готівкою, і зберігати їх у своєму підвалі. Така кількість готівки, навіть якщо вся вона була в банкнотах найбільшого номіналу у В'єтнамі, важила б дві тонни.

Її також звинуватили в тому, що вона давала щедрі хабарі за те, щоб її кредити ніколи не перевіряли. Колишній головний інспектор центрального банку був засуджений до довічного ув'язнення за отримання хабара в розмірі $5 млн.

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Одне із запитань – чому вона змогла так довго продовжувати займатися шахрайством.

"Я спантеличений, - каже Ле Хонг Хієп, який керує програмою в'єтнамських досліджень в Інституті ISEAS - Юсофа Ішака в Сінгапурі. Тому що це не було секретом. На ринку було добре відомо, що Труонг Мі Лан та її група Van Thinh Phat використовували SCB як власну скарбничку для фінансування масового придбання нерухомості в найбільш престижних місцях. Було очевидно, що вона повинна була звідкись брати гроші. Але тоді це була така поширена практика".

Девід Браун вважає, що її захищали впливові фігури, які десятиліттями домінували в бізнесі та політиці Хошиміна. І він вбачає в тому, як відбувається цей судовий процес, більш важливий фактор: намагання відновити владу Комуністичної партії над вільною бізнес-культурою півдня.

Нагадаємо, у Пакистані 22-річного хлопця засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp. За цією ж справою до довічного ув'язнення засуджено іншого 17-річного хлопця.

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