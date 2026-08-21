Олігарх Єрмолаєв вперше розповів про замах в Монако: кого підозрює

Вадима Єрмолаєва з родиною підірвали у Монако 29 червня / © Associated Press

Реклама

Український мільйонер Вадим Єрмолаєв, який пережив вибух біля своєї квартири в Монако, досі не розуміє, хто і навіщо намагався його вбити.

В інтерв’ю CNN він поділився деталями замаху.

Реклама

Єрмолаєв розповів, що після вибуху не розумів, хто міг організувати замах. За його словами, він ніколи не мав ворогів, не був конфліктною людиною та намагався уникати гострих суперечок, тому не бачить очевидної причини для нападу.

Реклама

«Коли пролунав вибух, Єрмолаєв на мить утратив здатність мислити. На якусь секунду він подумав, що в його руці вибухнув електронний ключ. Але потім побачив свою партнерку, яка лежала поранена на сходах, а його 13-річний син махав закривавленими руками. Тоді почалася паніка», — йдеться в матеріалі.

Бізнесмен також відкинув версію, що замах міг замовити хтось із його родини. Він назвав таке припущення абсурдним і зазначив, що більшість його статків уже оформлена на інших членів сім’ї.

Окремо бізнесмен прокоментував версію про можливу причетність українських спецслужб. Серед підозрюваних у вбивстві Березовської є Владислав Реут, який на момент вибуху в Монако був офіцером Головного управління розвідки (ГУР).

Єрмолаєв заявив, що не вважає, що українська держава могла офіційно замовити його вбивство: «Я навіть не можу собі уявити, що таке можливо».

Реклама

Замах на Єрмолаєва в Монако — що відомо

Увечері, 29 червня, у житловому будинку в Монако пролунав потужний вибух. Постраждали троє людей, включно з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Єрмолаєв не проживав в Україні. 2019 року він відмовився від українського громадянства і отримав громадянство Кіпру.

6 липня під Києвом виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Вадима Єрмолаєва у Монако. Йшлося про 39-річну українку Анастасію Березовську, яку Інтерпол оголосив у розшук через вибух.

Слідчі встановили, що після повернення до України вона спілкувалася зі своєю родиною та двома чоловіками: експравоохоронцем та чинним співробітником Головного управління розвідки.

Реклама

Обом вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві. За даними прокуратури, один із фігурантів розповів про вбивство жінки та заявив про причетність до нього іншого підозрюваного. На підставі його свідчень правоохоронці провели слідчий експеримент і встановили місце, де перебувало тіло загиблої.

Новини партнерів

Новини партнерів