Оточення Орбана виводить кошти за кордон та готує втечу / © Associated Press

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що олігархи з оточення чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана, готуються до втечі та переказують значні суми коштів у віддалені країни. Мадяр закликав заарештувати їх.

Лідер партії «Тиса», що перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр записав відео, в якому розповів про нинішні дії угорських олігархів-друзів Віктора Орбана. За його словами, вони готуються до втечі, а тому переказують великі суми коштів за кордон.

Зокрема, вони переказують кошти до Об’єднаних Арабських Еміратів, Уругваю, Сполучених Штатів та інших країн. Мадяр стверджує, що кілька родин угорських олігархів вже залишили країну.

А друг Орбана та мультимільярдер Лоренц Месарош готується вилетіти з родиною у Дубай найближчим часом. Мадяр закликав керівників Національної податкової та митної адміністрації негайно заморозити викрадені кошти, а правоохоронців — заарештувати олігархів-утікачів.

«Я ще раз закликаю головного прокурора, начальника Національної поліції та голову Національної податкової та митної адміністрації заарештувати злочинців, які завдали шкоди угорському народу на багато тисяч мільярдів форинтів, і не дозволити їм втекти до тих країн, з яких поки що не відбувається екстрадиція, до формування уряду „Тиси“», — сказав Петер Мадяр.

Напередодні журналіст-розслідувач Саболч Пані заявив, що Віктор Орбан готує собі прихисток у США на випадок, якщо потрапить під правосуддя в Угорщині. Сам Орбан відмовився від депутатського мандата у новому парламенті.

