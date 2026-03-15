Олімпійське містечко в Сочі перетворюють на бункерну зону для Путіна — ЗМІ

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російська влада обмежує доступ до частини курортної зони в Сочі, де розташована резиденція президента РФ Володимира Путіна. За даними журналістів, на території можуть будувати підземні бункери та укріплення, а також вводити суворі обмеження для цивільних.

Про це повідомляє видання Metro.

Курорт перетворюють на закриту зону

Згідно з оприлюдненою інформацією, у районі резиденції Бочаров Ручей створюють ізольовану зону площею приблизно 1,2 квадратної милі.

Реклама

На цій території вводять низку заборон. Зокрема, під обмеження потрапили:

використання безпілотників

стрілецькі клуби та пейнтбольні майданчики

вертолітні майданчики

ремонтні майстерні для авто та мотоциклів

фермерські господарства та сміттєзвалища

рекламні банери

Також у прилеглій акваторії заборонено рибальство та використання прогулянкових суден.

Бункери та реконструкція резиденції

За даними журналістів, на території резиденції можуть облаштовувати нові підземні укриття.

База Бочаров Ручей раніше була знесена і перебудована. За інформацією джерел, реконструкцію провели після того, як резиденцію нібито визнали недостатньо захищеною.

Реклама

Також повідомляється, що Путін міг занепокоїтися питаннями власної безпеки, зокрема через загрозу атак безпілотників.

Палаци на узбережжі Чорного моря

Резиденція в Сочі розташована неподалік іншого великого маєтку Путіна — приватного палацу в Геленджику на узбережжі Чорного моря, який журналісти раніше оцінювали приблизно у 1 млрд фунтів стерлінгів.

Подібні резиденції зазвичай мають кілька підземних рівнів, бункери, медичні комплекси та системи протиповітряної оборони.

Відомо, що 2013 року саме у Бочаровому Ручаї Путін проводив переговори з тодішнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном.

Реклама

Бункерний бум у США

Тим часом у США стрімко зростає попит на приватні укриття. Підприємець із Техасу Рон Габбард, який будує бункери для захисту від ракетних ударів і дронів, заявив, що після загострення конфліктів у світі кількість замовлень різко зросла.

За його словами, запити на будівництво укриттів збільшилися майже у десять разів після початку війни США з Іраном.

Компанія підприємця пропонує різні типи укриттів — від невеликих збірних бункерів приблизно за 20 тисяч доларів до великих підземних комплексів вартістю понад 5 млн доларів, обладнаних кінотеатрами, басейнами та стрільбищами.

Раніше повідомлялося, що гендиректор OpenAI Сем Альтман, засновник Facebook Марк Цукерберг, засновник інтернет-магазину Amazon Джефф Безос та інші технологічні гіганти будують секретні бункери для порятунку від криз, світової війни, пандемій і кліматичних катастроф. «Простим смертним» місця там немає — лише медикам та обслуговувальному персоналу.