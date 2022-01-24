Олімпійські ігри-2022: до Пекіна вже почали прибувати спортивні делегації

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади намічена на п’ятницю, 4 лютого.

Перші гості олімпіади. В олімпійському селищі у Пекіні вже вітають спортивні делегації.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 січня.



Серед них представники 20 країн, які мають узгодити усі організаційні питання перед приїздом самих спортсменів. У Пекіні дуже готувалися до цьогорічних олімпійських ігор й, окрім селища, прикрасили усе місто символічними декораціями. А у пресцентрі Олімпійських ігор вирішили встановити робота-бармена, аби зменшити контакти на тлі коронавірусу. Він вміє робити десятки видів коктейлів усього за півтори хвилини.

24 зимові Олімпійські зимові ігри мають стартувати 4 лютого і триватимуть до 20 лютого. Напередодні до Пекіна провели 45 українських спортсменів, які змагатимуться у 12-ти дисциплінах. На підтримку наших учасників президент Володимир Зеленський записав відеозвернення.

"Кожен з нас, кожен українець - це одна збірна. Одна родина під назвою Україна. Тож на правах родичів хочу вам побажати: не хворійте, добре їжте, носіть шапку, обов'язково перемагайте і хоча б іноді телефонуйте своїм батькам", - закликав наших спортсменів президент.

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