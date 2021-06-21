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Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів: прем'єр-міністр Японії назвав умову

Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів: прем'єр-міністр Японії назвав умову

Associated Press

Олімпійські ігри в Японії повинні розпочатись в липні 2021 року.

Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів через спалах коронавірусу

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, пише Reuters. 

Олімпійські ігри в Японії повинні розпочатись в липні 2021 року. Проте влада країни і досі вирішує, чи варто допускати на їх проведення глядачів. Відтак, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга зазначив, що Олімпіада пройде з глядачами за умови, якщо в Токіо не діятиме надзвичайний стан через коронавірус. 

"У разі оголошення надзвичайного стану ми не можемо виключити відсутність глядачів", - сказав Есіхіде Суга. 

Організатори дійства сьогодні, 21 червня, повинні ухвалити рішення про формат заходу. 

Нагадаємо, японський лікар попередив про ризик появи "олімпійського" штаму коронавірусу. 

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