Олімпійський рух має бути захищений: Зеленський говорив з Трюдо про неприпустимість поступок РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що говорив з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Окрім того, що глава держави поінформував премʼєра про ситуацію на полі бою – про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на півдні та наявні загрози, окремо торкнувся питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії, зокрема на спортивній арені.

Про це президент сказав під час свого звернення до українців 31 січня.

"Зокрема, я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу. Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати", – сказав Зеленський.

За словами президента, лише разом вільний світ може захистити спорт від "тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність".

Також Зеленський поділився результатами перемовин з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Глава України подякував за потужний оборонний пакет, який був затверджений нещодавно.

"Обговорили нашу співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. Обговорили санкції проти Росії та черговий санкційний пакет. Також говорили й про взаємодію в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору", – зазначив Зеленський.

Раніше Латвія пригрозила бойкотом Олімпіади-2024, якщо до неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Так само і НОК України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

Водночас МОК готує лазівку для спортсменів з РФ та Білорусі.

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