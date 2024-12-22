Польща арештує Нетаньягу, якщо той приїде на річницю звільнення Аушвіца: причина

У МЗС Польщі пояснюють, що повинні так діятиму через зобов’язання країни перед Міжнародним кримінальним судом.

Якщо прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прибуде до Польщі , він буде заарештований відповідно до зобов'язань країни перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський у коментарі польській газеті Rzeczpospolita, передає Jerusalem Post.

Коментар Бартошевського прозвучав у контексті підготовки Польщі до 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц (Освєнцим), яка має відбутися 27 січня цього року.

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"Ювілей зазвичай є великою державною подією. Однак ізраїльські офіційні особи відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу допущений на захід, і участь президента Ісаака Герцога також виглядає малоймовірною", – пише видання.

Зазначається, що з ізраїльського боку присутнім на цій події буде лише міністр освіти Йоав Кіш.

Польські джерела повідомили Rzeczpospolita, що Варшава виконує ордери через бажання бачити президента Росії Володимира Путіна перед судом. Суд видав ордер на Путіна у 2022 році через викрадення українських дітей з окупованої частини України.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта, яких звинувачують "у воєнних злочинах і злочинах проти людяності". Їм закидають використання голоду в Секторі Гази як методу ведення війни, а також злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських дій.

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