Омбудсменка Денісова їде з перевіркою до в'язниці, в якій перебуває Саакашвілі

Візит запланований на 27 жовтня.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує відвідати затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці. Візит запланований на 27 жовтня.
Як повідомляє 24 канал, Денісова перевірить умови перебування Саакашвілі у в'язниці. Близько 10:00 ранку Денісова навідається у пенітенціарну установу, де утримують Саакашвілі. Одне з головних питань візиту – чи надають достатню медичну допомогу Саакашвілі.
Після завершення візиту омбудсменка Людмила Денісова хоче поспілкуватись з пресою безпосередньо біля пенітенціарної установи.
Зазначимо, стан політика, який після затримання оголосив голодування, погіршується. Адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі повідомив, в аналізах експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі один із життєвих показників впав до критичного рівня, внаслідок чого йому знадобилося втручання реаніматологів.
Нагадаємо:
- Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові.
- Саакашвілі повернувся до Грузії, бо мав намір взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту політик оголосив голодування і називає себе політв’язнем.