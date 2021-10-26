Омбудсменка Денісова їде з перевіркою до в'язниці, в якій перебуває Саакашвілі

Омбудсменка Денісова їде з перевіркою до в'язниці, в якій перебуває Саакашвілі

Візит запланований на 27 жовтня.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує відвідати затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці. Візит запланований на 27 жовтня.

Як повідомляє 24 канал, Денісова перевірить умови перебування Саакашвілі у в'язниці. Близько 10:00 ранку Денісова навідається у пенітенціарну установу, де утримують Саакашвілі. Одне з головних питань візиту – чи надають достатню медичну допомогу Саакашвілі.

Після завершення візиту омбудсменка Людмила Денісова хоче поспілкуватись з пресою безпосередньо біля пенітенціарної установи.

Зазначимо, стан політика, який після затримання оголосив голодування, погіршується. Адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі повідомив, в аналізах експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі один із життєвих показників впав до критичного рівня, внаслідок чого йому знадобилося втручання реаніматологів.

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