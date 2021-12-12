"Омікрон" атакує Велику Британію: кількість нових випадків за останню добу зросла вдвічі

Не було зареєстровано жодних додаткових випадків нового штаму коронавірусу лише в Уельсі

У Великій Британії зросла кількість хворих на новий штам коронавірусу "Омікрон". За останню добу у країні зафіксували понад 1000 нових випадків"Омікрону", що майже вдвічі перевищує попередній щоденний максимум.

Про це повідомляє news.sky.



У Великій Британії повідомили про 1239 додаткових підтверджених випадків "Омікрону"- це майже вдвічі більше, ніж попередній максимум, зафіксований у суботу. Таким чином, загальна кількість випадків цього варіанту на території Великої Британії становить 3137.

З них по всій Англії було зареєстровано 1196 нових випадків, у цілому 2953 зафіксовані.

У неділю в Шотландії було зареєстровано ще 38 випадків, загальна кількість яких досягла 159.

Не було зареєстровано жодних додаткових випадків в Уельсі, де наразі зареєстровано 15 хворих на цей штам.

В Північній Ірландії було зареєстровано ще п’ять випадків, а зараз їх загалом 10.

Вчора, суботу 11 грудня, у Великій Британії було зареєстровано 633 нових випадки цього варіанту, загалом - 1898.

Нагадаємо, що Ізраїлі заявили, що три дози вакцини проти COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, нейтралізують "Омікрон" в чотири рази гірше, ніж "Дельту".

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