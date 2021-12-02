"Омікрон" наступає: у США планують розпочати кампанію з бустерної вакцинації

"Омікрон" наступає: у США планують розпочати кампанію з бустерної вакцинації

Адміністрація Байдена вважає, що використання бустерних уколів найефективніший засіб боротьби з COVID-19 цієї зими.

У четвер, 2 грудня, президент США Джо Байден має намір розпочати більш термінову кампанію для американців з отримання бустерних щеплень від COVID-19. Водночас Байден не збирається вводити додаткові обмеження.

Про це повідомляє АР.

План включає вимогу до приватних страховиків покривати вартість тестів на COVID-19 вдома та посилити вимоги до тестування для людей, які в'їжджають до США, незалежно від їх статусу щеплення.

Водночас зазначається, що Байден не збирається вводити додаткові обмеження, крім своєї рекомендації, щоб американці носили маски в закритих приміщеннях та у громадських місцях.

За словами президента США, майбутня стратегія боротиметься з вірусом "не за допомогою обмежень або заборон, а за допомогою більш поширених вакцинацій, бустерів, тестування".

Адміністрація Байдена вважає, що використання бустерних уколів найефективніший засіб боротьби з COVID-19 цієї зими. Медичні експерти кажуть, що бустери забезпечують покращений і триваліший захист від COVID-19, включаючи нові варіанти.

Згідно з поточної політики США, близько 100 мільйонів американців мають право на бустери. Наразі близько 42 мільйонів американців, приблизно половина з яких - люди похилого віку, отримали ревакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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