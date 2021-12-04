"Омікрон" поширюється планетою: у Мексиці виявлено перший випадок зараження новим штамом

Пацієнт, який прибув із ПАР, через шість днів відчув симптоми зараження коронавірусом.
У Мексиці підтвердили факт першого зараження штамом коронавірусної інфекції "Омікрон" у країні.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я країни Уго Лопес-Гатель, інформує "Інтерфакс-Україна".
Перший випадок зараження штамом "Омікрон" виявлено у 51-річного прибулого з ПАР. У пацієнта спостерігається легка форма захворювання, шанси на одужання високі.
Пацієнт, який прибув із ПАР, через шість днів відчув симптоми зараження коронавірусом. Він проходив лікування у приватній клініці у Мехіко, а тепер дотримується режиму добровільної профілактичної ізоляції.
Раніше факт зараження штамом коронавірусної інфекції, що отримав назву "Омікрон", був зареєстрований, крім півдня Африки, у США, низці країн Європи, Індії, Шрі-Ланці, Ізраїлі, Малайзії.
Як відомо, новий штам коронавірусу "Омікрон" вже в Європі, в Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться Україні через кілька тижнів. Українців, які перебували в країнах, де виявлено "Омікрон", зобов'яжуть пройти самоізоляцію після повернення до країни.
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