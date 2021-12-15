"Омікрон" поширюється світом безпрецедентними темпами: ВООЗ зробила тривожну заяву

"Омікрон" зафіксували вже у 77 країнах.

Штам коронавірусу “Омікрон” швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 листопада.

Генеральний директор ВООЗ каже: реальність така, що він, ймовірно, є вже у більшості держав, навіть якщо випадків зараження цим штамом не зафіксовано офіційно.

У ВООЗ також вважають, що навіть попри легший перебіг хвороби при зараженні "Омікроном" може перевантажити непідготовлені системи охорони здоров'я - просто через велику кількість інфікованих.

Тим часом у Сполучених Штатах підсумували кількість жертв пандемії. Від її початку коронавірус забрав життя 800 тисяч американців. Більшість смертей зареєстрували у нещеплених та літніх людей.

"Омікрон" виявили у 77 країнах, але ймовірно він є вже у більшості держав | Новини світу

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Читайте також: