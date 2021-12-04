"Омікрон" продовжує атакувати США: штам виявили ще у шести американських штатах

Раніше "Омікрон" був зафіксований у Каліфорнії, Колорадо, Міннесоті, Нью-Йорку, а також на Гаваях.
Штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено ще у шести американських штатах.
Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланнями на місцеву владу.
Нову версію коронавірусу виявили в штатах Нью-Джерсі, Мериленд, Міссурі, Небраска, Пенсільванія та Юта.
Раніше "Омікрон" був зафіксований у Каліфорнії, Колорадо, Міннесоті, Нью-Йорку, а також на Гаваях.
Але глава американських Центрів з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі заявила, що переважним штамом у США залишається "Дельта". Центри розслідують можливі випадки появи варіанта "омікрон" в інших штатах країни.
Як відомо, новий штам коронавірусу "Омікрон" вже в Європі, в Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться Україні через кілька тижнів. Українців, які перебували в країнах, де виявлено "Омікрон", зобов'яжуть пройти самоізоляцію після повернення до країни.
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