"Омікрон" шириться світом: у ВООЗ не рекомендують закривати кордони через новий штам COVID-19

"Омікрон" шириться світом: у ВООЗ не рекомендують закривати кордони через новий штам COVID-19

У ВООЗ також повідомили, що наразі не зареєстровано жодної смерті від штаму "Омікрон".

У ВООЗ не рекомендують закривати кордони через виявлення нового варіанту коронавірусу. Кажуть, нині немає доказів, що штам "Омікрон" небезпечніший за попередні.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 листопада.

Водночас Ізраїль на два тижні вже закрився від іноземців, а низка країн обмежили сполучення з регіоном Південної Африки. У європейських країнах через штам "Омікрон" готуються запровадити додаткові обмеження.

Як ТСН розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко, антирекордсменом у ЄС по кількості виявлених нових випадків нового варіанту коронавірусу стали Нідерланди. Там запроваджують більш суворий карантин - в країні вже не працює жоден ресторан і бар. Про два випадки "Омікрону" рапортує також Данія - їх виявили у тих, хто повернувся з Південної Африки. Про двох заражених повідомляє також Німеччина, про одного - Італія, про одного ймовірного заявляє Франція.

Керівництво Євросоюзу закликає усіх вакцинуватися та звузити коло свої контактів.

Таким чином, станом на 29 листопада випадки нового мутованого варіанту коронавірусу вже зареєстрували у Нідерландах, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Італії, Данії, Південній Африці, Ботсвані, Бельгії, Гонконзі та Ізраїлі.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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