"Омікрон" у 89 країнах світу та нічна автопригода в Києві: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" виявлено у 89 країнах світу. Читати далі –>
- Сенатор-республіканець Тед Круз досяг від більшості в сенаті США організації голосування за його пропозиціями про додаткові санкції проти "Північного потоку-2". Читати далі –>
- Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального. Читати далі –>
- Київ закликав Захід конкретно заявити, які саме санкції він запровадить у разі нападу Росії на Україну. Читати далі –>
- Масштабна ДТП сталася цієї ночі у Києві на Набережно-Рибальській дорозі у бік Північного мосту. Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.