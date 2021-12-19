Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Омікрон" у 89 країнах світу та нічна автопригода в Києві: п'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Омікрон" у 89 країнах світу та нічна автопригода в Києві: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" виявлено у 89 країнах світу. Читати далі –>
  • Сенатор-республіканець Тед Круз досяг від більшості в сенаті США організації голосування за його пропозиціями про додаткові санкції проти "Північного потоку-2". Читати далі –>
  • Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального. Читати далі –>
  • Київ закликав Захід конкретно заявити, які саме санкції він запровадить у разі нападу Росії на Україну. Читати далі –>
  • Масштабна ДТП сталася цієї ночі у Києві на Набережно-Рибальській дорозі у бік Північного мосту. Читати далі –>

Коронавірус в Україні: Центр громадського здоров'я зафіксував випадок "Омікрона"

Коронавірус в Україні: Центр громадського здоров'я зафіксував випадок "Омікрона"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація