"Омікрон" з блискавичною швидкістю шириться світом: названо кількість країн, де виявили новий COVID-штам

"Дельта"-штам наразі залишається домінантним.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" станом на 3 грудня виявлено у 38 країнах світу, але все ж "Дельта" залишається домінантним варіантом COVID-19.

Про це заявила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхові.

За її словами, основне зростання заражень на "Омікрон" спостерігають в Африці.

"Наразі "Омікрон" виявлено у 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ, з основним зростанням заражень в Африці. Але варіант "Дельта" залишається домінантним у світі", — сказала вона.

Як відомо, новий штам коронавірусу було зафіксовано у ПАР. Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала його як такий, "який викликає занепокоєння" і дала йому назву "Омікрон". Незабаром новий штам був виявлений у Гонконзі та низці африканських країн, а також в Австралії, Великій Британії, Німеччині, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Португалії, Чехії, Швеції та інших країнах.

Фахівці припускають, що новий варіант легше передається, ніж штам "Дельта". Водночас точних даних про мутацію поки що немає — зараз його лише вивчають. Розповідаємо, де з'явилася мутація, у чому її особливість і як на перших хворих відреагував світ.

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