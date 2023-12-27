“Омолодити Китай”: Сі Цзіньпін зробив гучну заяву щодо долі Тайваню напередодні виборів

Комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи його не контролювала.

“Возз'єднання” Тайваню з Китаєм є “неминучим”, заявив китайський лідер Сі Цзіньпін у своїй промові у вівторок, 26 грудня, підтвердивши давню позицію Пекіна щодо самокерованої острівної демократії напередодні вирішальних виборів, які відбудуться там наступного місяця.

Про це пише CNN.

“Возз’єднання неминуче”

“Здійснення повного возз'єднання з батьківщиною є неминучим шляхом розвитку, це справедливо і те, чого хоче народ. Батьківщина повинна бути і буде возз'єднана”, — сказав Сі у зверненні з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна.

Ці слова перегукуються з попередніми заявами Сі — одного з найвпливовіших лідерів Китаю після Мао — який зробив контроль над Тайванем наріжним каменем своєї ширшої мети — “омолодити” Китай, щоб він став сильним і впливовим у світі.

Вибори на Тайвані

Але особливого значення вони набувають зараз, за кілька тижнів до вирішальних президентських виборів на Тайвані. Там різні погляди політичних партій на відносини з Китаєм часто роблять вибори лакмусовим папірцем для визначення суспільних настроїв щодо Пекіна і призводять до того, що Тайвань стверджує, що правляча Комуністична партія Китаю посилює свої операції впливу на острові.

Цьогорічні вибори відбудуться після років підвищеної напруженості, оскільки Пекін посилює військовий, політичний та економічний тиск на острів під керівництвом президента Цай Інвень, який, як вважають, культивує неофіційні відносини Тайваню зі Сполученими Штатами.

Кандидат на посаду наступника Цая від Демократичної прогресивної партії, віце-президент Лай Чінте, лідирує в опитуваннях, і його відверто ненавидять китайські чиновники.

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Лай випереджає двох інших кандидатів — Хоу Юй-і від Гоміндану і Ко Вень-цзе від Тайванської народної партії, які вважаються прихильниками тісніших відносин з Пекіном.

Попередження Вашингтону?

Комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи його не контролювала. Китайські чиновники заявляють, що прагнуть мирного “возз'єднання”, але не виключають застосування сили для встановлення контролю над островом.

“(Ми повинні) сприяти мирному розвитку транскордонних зв'язків і рішуче перешкоджати будь-кому відокремити Тайвань від Китаю в будь-який спосіб”, — сказав Сі у своїй промові у вівторок, 26 грудня, що, очевидно, є завуальованим попередженням не тільки Тайбею, але й Вашингтону.

Тайвань став одним з найгостріших питань в американсько-китайських відносинах. Під час саміту в Сан-Франциско минулого місяця Сі заявив президенту США Джо Байдену, що “возз'єднання” Китаю з Тайванем “не зупинити”, згідно з заявою МЗС Китаю.

У серпні 2022 року, коли Цай приймав тодішню спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань, Китай на кілька днів оточив острів масштабними військовими навчаннями і перервав військовий зв'язок високого рівня зі збройними силами США.

Цей канал був знову відкритий лише минулого тижня, після більш ніж року обережної дипломатії, в тому числі саміту Сі і Байдена.

США підтримують неофіційні відносини з Тайванем і дотримуються політики “одного Китаю”.

Згідно з цією політикою, США визнають позицію Китаю, що Тайвань є частиною Китаю, але Вашингтон ніколи офіційно не визнавав претензії Пекіна на острів з 23-мільйонним населенням. Він також зобов'язаний за законом надати демократичному острову засоби для самозахисту.

“Ніколи не забувати про Мао”

Суперечливі відносини між Тайбеєм і Пекіном сягають корінням у 1949 рік, коли генерал Чан Кайші втік зі своїми націоналістичними силами на Тайвань після того, як Червона армія Мао здобула перемогу в громадянській війні в Китаї.

У своїй промові Сі закликав громадян Китаю “ніколи не забувати” про Мао і “первісне прагнення і засновницьку місію Комуністичної партії і ... залишатися впевненими в нашій історії і перехопити історичну ініціативу, щоб неухильно просувати велику справу китайської модернізації”.

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