Омріяний приз для Кім Чен Ина і “невидима” рука Путіна: КНДР заявляє про успішний запуск супутника-шпигуна (фото, відео)

Третя спроба Пхеньяна відбулася після того, як Росія пообіцяла підтримати космічну програму КНДР.

Північна Корея успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос після того, як дві попередні спроби не вдалися протягом 2023 року. Країни повідомили про порушення резолюцій ООН.

Про це інформує BBC.

Це сталося після зустрічі президента РФ Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина у вересні, де Москва запропонувала Пхеньяну допомогу в реалізації його космічної програми.

Реакція Південної Кореї

Південна Корея заявляє, що ще не підтвердила, чи працює супутник. Але вона вважає, що Північ отримала допомогу від Росії.

Після запуску Південна Корея оголосила, що відновить спостереження вздовж свого кордону з Північною Кореєю, тим самим зробивши кроки до призупинення частини угоди, узгодженої двома країнами 2018 року, спрямованої на зниження військової напруженості.

Запуск супутника-шпигуна, 22 листопада 2023 / KCNA

Північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA заявило, що супутник під назвою Malligyong-1 “точно” вийшов на орбіту, а лідер Кім Чен Ин спостерігав за запуском.

Кім Чен спостерігає за запуском супутника-шпигуна, 22 листопада 2023 / KCNA

Засудження з боку ООН

Запуск був засуджений ООН, яка зберігає санкції проти Північної Кореї через розробку нею ядерних ракет, та іншими країнами, включно зі Сполученими Штатами і Японією.

Генеральний секретар ООН заявив: “Будь-який запуск [Північної Кореї] з використанням технології балістичних ракет суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки”.

Він повторив заклик до Північної Кореї повернутися на шлях денуклеаризації. Білий дім назвав цей крок “зухвалим порушенням” резолюцій ООН, а прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також засудив запуск, який пролетів над префектурою Окінава і далі в напрямку Тихого океану.

Попередження японського уряду для громадян

Уряд Японії на короткий час випустив екстрене попередження, закликавши жителів Окінави сховатися в укриттях. У понеділок, 20 листопада, Північна Корея заявила Японії, що має намір знову спробувати запустити свій супутник. Цього року вона намагалася двічі і зазнала невдачі — у травні і серпні.

Запуск супутника-шпигуна, 22 листопада 2023 / KCNA

Кісіда засудив запуск “найрішучішим чином” і заявив, що Північній Кореї було подано скаргу: “Навіть якщо метою є запуск супутника, використання технології балістичних ракет є явним порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це також дуже серйозне питання, яке дуже турбує безпеку нашого народу”.

Третя спроба

Запуск відбувся раніше, ніж очікувалося, за межами дев'ятиденного терміну, про який Пхеньян повідомив Японію. Він мав розпочатися в середу, 22 листопада, і завершитися о 23:59 за місцевим часом (14:59 за Гринвічем) 30 листопада.

KCNA, посилаючись на північнокорейське космічне агентство, повідомило, що для операції був використаний пусковий комплекс Сохе на північному заході країни, недалеко від кордону з Китаєм.

Заява Північної Кореї про успішний запуск супутника-шпигуна поки що не підтверджена. Якщо підтвердиться, що ракета є шпигунським супутником, це буде вже третя спроба Північної Кореї запустити такий супутник цього року.

Раніше Японія заявила, що співпрацюватиме з Південною Кореєю і США, щоб “рішуче закликати” Північну Корею не продовжувати запуск, який, за їхніми словами, порушить резолюції ООН.

Кім Чен Ин під час запуску супутника-шпигуна, 22 листопада 2023 / KCNA

Японська берегова охорона заявила, що в повідомленні Пхеньяна вказані три морські зони, де, як вважають, впадуть уламки ракети з супутником. Дві з них знаходяться на захід від Корейського півострова, а третя — на схід від філіппінського острова Лусон.

Канг Хо Піл, головний директор із питань операцій Південнокорейського об'єднаного комітету начальників штабів, попередив, що Сеул вживатиме “необхідних заходів”, якщо запуск відбудеться.

Бажаний приз для Кіма

Супутник-шпигун є бажаним призом для північнокорейського лідера Кім Чен Ина, оскільки він дозволить йому відстежувати атаки, що надходять, і більш точно планувати свої власні.

Однак Рада Безпеки ООН заборонила Пхеньяну запускати супутники, оскільки розглядає їх як привід для випробування ракетних технологій Північної Кореї.

Запуск супутника-шпигуна, 22 листопада 2023 / X (Twitter)

Південна Корея знайшла уламки першого північного запуску в травні і заявила, що супутник не мав “жодного військового призначення”. Після невдалої другої спроби в серпні космічне агентство Пхеньяна заявило, що спробує запустити супутник ще раз у жовтні, але не зробило цього.

Президент Росії Володимир Путін у вересні після зустрічі з Кімом припустив, що Москва може допомогти Пхеньяну у створенні супутників, але деталі того, що саме було обіцяно, залишилися незрозумілими.

Раніше цього місяця Південна Корея оголосила про плани запустити власний супутник-шпигун до кінця листопада. Супутник буде виведений на орбіту ракетою американської компанії SpaceX. Як повідомляється, це перший із п'яти супутників-шпигунів, які Сеул планує запустити в космос до 2025 року.

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