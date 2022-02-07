"Он скільки в нього грошенят": Папа Римський розповів, чому мріяв стати м'ясником

"Он скільки в нього грошенят": Папа Римський розповів, чому мріяв стати м'ясником

Глава Ватикану також розповів, що захоплювався хімією. Це спонукало його до медицини.

Папа Римський Франциск вперше взяв участь у ток-шоу на італійському телебаченні та розповів, ким мріяв стати у дитинстві, яка музика йому подобається та назвав улюбленого письменника.

Про це повідомляє державний телеканал RAI.

Уродженець сім'ї італійських емігрантів в Аргентині згадав, що багато років тому на ринку помітив прилавок м'ясника, який на поясі мав фартух з кишенею для грошей.

"І я сказав, що хотів би бути м'ясником". Коли у мене поцікавилися, чому, я відповів: "Он скільки в нього грошенят", - поділився спогадом 85-річний понтифік.

Глава Ватикану також розповів, що захоплювався хімією. Це спонукало його до медицини.

"Я збирався вступити на медичний факультет у 19 років, коли прийшло покликання, я вступив до семінарії", - повідомив Франциск.

В інтерв'ю папа Римський згадав свого улюбленого письменника Федора Достоєвського.

"Є питання, на яке я не зміг ніколи знайти відповідь: чому страждають діти? Але у мене відповіді немає, відповіді просто немає. І на це питання можу відповісти тільки, що потрібно страждати разом з ними. У цьому мав рацію Достоєвський", - сказав Його Святість.

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Понтифік також зізнався, що йому потрібне спілкування.

"Мені потрібні люди, тому я не став жити в Апостольських апартаментах, але залишився в Санта-Марті (готель на території Ватикану, - ред.). Мені потрібні друзі, у мене їх небагато, але вони справжні. Друзі мені допомагають, знають моє життя. Друзі мені надають сил", - зізнався Папа Римський.

Він також розповів, що йому подобається класична музика та танго. Папа Римський додав, що він танцював танго, бо справжній уродженець Буенос-Айреса.

Нагадаємо:

Раніше Папа Римський Франциск під час традиційної недільної проповіді перед вірянами на майдані Святого Петра у Римі закликав провести 26 січня молитву за мир в Україні.

Папа Римський Франциск закликав весь світ молитися за мир в Україні | Новини світу

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