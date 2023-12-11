Онкохворий наречений, який був на межі смерті, одружився в лікарні: як весілля його врятувало (фото)

Наречений, який був на межі смерті, одружився з кохання всього свого життя, що додало йому сили, щоб продовжити боротьбу з раком.

Про це пише Mirror.

27-річний Зак Строуп та 25-річна Медді побралися просто в лікарні, де чоловік проходив лікування. Весілля було організоване поспіхом через 48 годин після того, як стан Зака погіршився, внаслідок чого пара була стурбована тим, що йому залишилося жити лише декілька днів.

Але Зак каже, що весілля стало "поворотним моментом", який допоміг йому пережити "темні" дні його хвороби.

"Думаю, це була найстрашніша річ, через яку я коли-небудь проходив – все було так темно і так довго, але весілля стало для мене поворотним моментом. Не думаю, що я впорався б", — пригадав він.

Весілля Зака та Медді / Фото: Caters

Закохані зі школи проводили разом "ідеальне життя" до того, як у Зака діагностували хворобу Крона, після того, як він почав відчувати втому і пітніти ночами. Йому дали ліки, і очікувалося, що він повернеться до норми, але у листопаді 2020 року його симптоми почали погіршуватися.

Після відвідування лікарні Заку поставили діагноз: агресивна форма раку крові – неходжкінська лімфома четвертої стадії. Але чоловік боровся через інтенсивне лікування, поки в квітні 2021 року не було оголошено, що він має ремісію. Того ж року під час поїздки до Флориди Зак освідчився Медді.

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Але у вересні 2021 року Зак почав втрачати рухливість у ногах і був практично паралізований. Після того, як його терміново доправили до лікарні, з'ясувалося, що в його спинному мозку виросла пухлина, тому він повернувся на хіміотерапію за місяць до запланованого весілля.

У цей момент стан здоров'я Зака вкотре серйозно погіршився. Тому пара заявила, що одружиться всього через 48 годин в оточенні персоналу та пацієнтів.

Весілля Зака та Медді / Фото: Caters

"Я дуже втомився від боротьби, я хотів продовжувати боротися за Медді, але я так утомився і просто не хотів продовжувати. Я відчував, що для мене це все, я був у такому темному місці, що здавалося, що мені ніколи не стане краще", — поділився Зак. "Але те, що весь цей день був присвячений лише мені, Медді та нашому коханню, повернуло в моє життя стільки щастя і змусило мене усвідомити, що я мав. Це зробило мене надзвичайно щасливим: коли я побачив, як вона повертає за ріг, це додало мені драйву і нагадало мені, чому я борюся. Вона була такою гарною, і після всього, через що ми пройшли, побачивши її такою емоційною, я зрозумів, у чому річ", - продовжив він.

Весілля Зака та Медді / Фото: Caters

Для Медді головне було зробити все можливе, щоб Зак продовжував боротися та підтримувати його дух: "Він хотів здатися, але я не могла цього допустити. Ми просто подумали: якщо це останнє, що ми можемо зробити разом, то принаймні це щось позитивне. Було несамовито бачити, як він почувається таким переможеним, але я була така щаслива бачити, скільки світла весілля повернуло в його очі. Я вийшла з ліфта, а пацієнти та лікарі стояли рядами і просто підбадьорювали мене – я не почувалася самотньою в цій ситуації, і це було чудове почуття. Я так пишалася ним за те, що він дійшов до цього моменту і не дозволив раку відібрати у нас цей момент".

Весілля Зака та Медді / Фото: Caters

Пара одружилася в Інституті раку крові Колорадо, де Зак проходив лікування. І одразу після весілля Зак заявив, що готовий пройти курс хіміотерапії, який, за його словами, був найсуворішим періодом лікування, через який він пройшов. Після того, як хіміотерапія показала ознаки прогресу, йому зробили трансплантацію кісткового мозку, щоб видалити рак у кістках, що залишився.

І з кожним курсом лікування після весілля Зак ставав все більш впевненим у своєму одужанні – і тепер уже декілька місяців він перебуває у стані ремісії. Завдяки фізіотерапії на додаток до лікування Зак повернувся до нормальної діяльності, зокрема ходив у відпустку та повертався до роботи.

Весілля Зака та Медді / Фото: Caters

І тепер для Зака та Медді йдеться про відновлення "ідеального життя", яке в них було до того, як йому поставили діагноз. "У якийсь момент ми обов'язково оновимо наші клятви, щоб ми мали можливість розрізати торт і влаштувати перший танець. Я найздоровіша людина за останні роки, тому здається, що все можливо", - сказав Зак.

Нагадаємо, чоловікові, який нещодавно шокував своїм "весіллям століття", загрожує довічне ув'язнення. Джейкоб ЛаГрон постав перед судом Техасу минулого тижня.

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