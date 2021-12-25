Онлайн-трансляція різдвяного послання Папи Римського Франциска: апостольське благословення

Традиційно на Різдво Папа Римський виголошує промову Urbi et Orbi — до міста Риму та світу.

У суботу, 25 грудня, коли у більшості країн світу християни відзначають Різдво Христове, Папа Римський Франциск виголошує різдвяне послання, яке за традицією адресується громадянам міста Риму та цілого світу.

Онлайн-трансляція розпочинається в суботу, 25 грудня, о 13:00 за київським часом.

Папа оголошує святкове послання щороку з балкону собору Святого Петра у Ватикані. За давньою традицією промова починається словами Urbi et Orbi — фразою, відомою з часів Римської імперії.

Папа Римський традиційно просить Божої ласки та милості для всього світу та уділяє своє апостольське благословення вірянам.

Нагадаємо, торік у різдвяному посланні глава Католицької церкви, серед іншого, побажав Україні миру та щоб дотримувався режим припинення вогню.

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