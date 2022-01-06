Оновила COVID-рекорд: Франція зафіксувала найвищий в Європі приріст хворих на коронавірус

Середня тижнева кількість інфікувань у Франції за останні 10 днів збільшилася вдвічі.

У Франції в четвер, 5 січня, зафіксували 332 252 нові випадки захворювання на COVID-19, що стало новим рекордом для країни і найвищим добовим приростом заражень в Європі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що середня тижнева кількість інфікувань серед французів за останні 10 днів збільшилася вдвічі. Так, за сім днів понад 1,8 тис. осіб зі 100 тисяч населення отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

У лікарнях впродовж двох місяців спостерігають за збільшенням кількості пацієнтів, і понад 72% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії нині зайняті людьми з COVID-19.

"Цей сплеск спонукав владу дозволити медпрацівникам, інфікованим коронавірусом, продовжувати лікування пацієнтів, а не самоізолюватися, щоб зменшити нестачу персоналу у медзакладах", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у французькому парламенті обговорюється законопроєкт, який забороняє нещепленим людям доступ до ресторанів, приміських поїздів та літаків, а також до багатьох інших громадських місць.

Представники органів охорони здоров'я заявляють, що це необхідно для порятунку життів та захисту лікарень.

Нагадаємо, що 77% населення Франції вже отримали щонайменше дві дози вакцини проти коронавірусу. Тим часом президент країни Еммануель Макрон пригрозив "завдати клопоту" французам, які відмовляються від щеплення проти COVID-19.

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини від коронавірусу

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.