Оновлення ядерної доктрини РФ: експерт відповів, як реагувати на лякалки Путіна

Єдине, що зараз може робити Росія, – це спробувати залякати партнерів України своєю ядерною зброєю. Водночас зміни ядерної доктрини Російської Федерації "нічого не означають".

Таку думку висловив військовий оглядач, ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман в ефірі "Radio NV".

"Під це можна підвести все що завгодно. Це намагання налякати наших партнерів ядерною зброєю. Росія робить це вже протягом усієї війни з 2014 року, а особливо посилили ці лякалки після повномасштабного вторгнення. Просто казати "ми вам покажемо" ротом Медвєдєва [заступника секретаря Радбезу РФ – ред.] – це вже не лякає, а викликає посмішку в наших партнерів", – зазначив Гетьман.

За його словами, ядерні погрози росіян радше треба сприймати як спробу тиску Кремля на Україну та Захід. Але не можна стовідсотково виключати, що Росія може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

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"Хоча тоді, як їх попереджали, реакція світу, США, буде. Приїжджав Вільям Бернс, керівник ЦРУ США, у Москву ще кілька років тому. І там були розмови про застосування ядерної зброї. І було повідомлено росіянам, що буде з ними в цьому випадку. Що буде одразу знищений весь Чорноморський флот РФ і будуть знищені війська Росії на тимчасово окупованих територіях. Ударів у відповідь по територіях РФ не буде. Але все, що в них є на наших територіях – буде знищено", – додав військовий оглядач.

Він зауважив, що Захід у такій ситуації не буде використовувати власну ядерну зброю. Скоріш за все, для ударів по окупаційних військах буде застосована високоточна зброя.

Водночас Гетьман додав, що суспільна уява явно переоцінює небезпеку ядерної зброї.

"Це не апокаліпсис, не кінець світу. Всі ці фільми, які ми дивилися, всі лякалки – насправді все зовсім інакше. Небезпека від ядерної зброї суттєво перебільшена. І це робилося умисно всім світом, аби зменшити кількість країн, які володіють ядерною зброєю, аби всі люди у світі сприймали можливість ядерної війни як щось таке, як кінець світу", – пояснив Гетьман.

Нагадаємо, Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Зокрема, ядерна відповідь з боку РФ можлива в разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю.

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