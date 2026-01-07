Онука Трампа зізналася, як слава дідуся вплинула на її особисте життя

Кай Трамп / © соцмережі

Реклама

Онука президента США Кай Трамп поділилася подробицями свого життя під постійною охороною Секретної служби. В інтерв’ю у подкасті мега-інфлюенсера Логана Пола дівчина зізналася, що присутність тілоохоронців стала для неї серйозним викликом, особливо під час зустрічей із друзями та на побаченнях.

Про це повідомляє Bild.

За словами Кай, агенти супроводжують її скрізь. Це створює незручні ситуації в повсякденному спілкуванні. Вона розповіла, що під час відпочинку з подругами за спиною завжди стоїть охоронець, а на побаченнях ситуація стає ще дивнішою.

Реклама

«Якщо чесно, це дійсно незручно, коли у тебе побачення з хлопцем, а він сидить за двома столиками позаду тебе. Це трохи дивно. Але я намагаюся з усіх сил не звертати на це уваги», — зазначила дівчина.

За її словами, схожі труднощі має і її дядько, Беррон Трамп, заради побачень якого іноді доводиться перекривати цілі поверхи. Попри увагу до свого особистого життя, Кай наразі ставить у пріоритет кар’єру, а не створення родини.

«Моя мама завжди каже: „Зосередься на своїй кар’єрі. Коли ти з цим закінчиш, тоді й займешся цим“», — розповіла Кай Трамп.

Основною метою дівчини є успіх у професійному гольфі та перемоги на престижних турнірах. Хоча її дебют у цьому спорті був не зовсім вдалим, вона налаштована продовжувати тренування та досягати високих результатів.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зізнався, що його дружина Меланія ненавидить, коли він починає виконувати свій «фірмовий» танець.

Раніше Дональд Трамп відповів на чутки про свій старечий маразм.