Онук зарубав дідуся та бабусю мачете — його батько раніше вбив власну дружину

Вбивство / © Associated Press

Реклама

У польському місті Рацьонж онук зізнався у вбивстві своїх дідуся і бабусі. Він визнав себе винним і надав детальні свідчення правоохоронцям.

Про це повідомив речник районної прокуратури в Плоцьку Бартош Малішевський, пише RMF24.

За даними правоохоронців, 29-річний чоловік зателефонував на номер екстреної допомоги 112 та повідомив про вбивство двох людей. Поліцейські, які прибули на місце події, усередині будинку знайшли 72-річної жінки та 86-річного чоловіка, які виявилися його дідусем і бабусею.

Реклама

Підозрюваного було заарештовано. У прокуратурі повідомили, що його допит тривав приблизно п'ять годин. Він визнав себе винним і надав свідчення, які значною мірою відповідають зібраним доказам.

Чоловікові висунуто звинувачення у двох пунктах умисного вбивства з особливою жорстокістю. Районний суд у Плоньську відправив його під тримісячний арешт.

Деталі справи

За даними прокуратури, огляд тіл виявив «численні травми, зокрема порізи та рубальні рани». Для завдання ударів підозрюваний використовувався мачете, але в будинку також знайшли сокиру.

Наразі прокуратура не розголошує подробиці щодо обставин та мотивів злочину. Однак відомо, що під час допиту чоловік зробив заяву щодо свого фізичного та психічного здоров'я. Ймовірно, буде проведено психіатричну експертизу.

Реклама

Згідно з даними поліції, 29-річний чоловік проживав зі своїми бабусею та дідусем у будинку, де було скоєно злочин. За даними вебсайту plonskwsieci.pl, 2019-го батько підозрюваного вбив свою дружину та був засуджений до 25 років позбавлення волі. Наразі він відбуває покарання.

Як повідомлялося, у готельному номері Лас-Вегаса мати вбила маленьку доньку-спортсменку Адді, а потім наклала на себе руки. Правоохоронці зазначили, що обидві мали вогнепальні поранення. Подія сталася саме тоді, коли дівчинка мала виступати на престижних змаганнях.