Високопоставлений чиновник ООН закликав ООН провести розслідування обставин смертоносного вибуху в лікарні Гази.

«ООН, безсумнівно, захоче провести власне розслідування... І це має бути зроблено дуже скоро і дуже швидко», — сказав Крістіані Аманпур з CNN заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

Сотні людей загинули в результаті вибуху в баптистській лікарні Аль-Ахлі в центрі міста Газа, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестини. Влада Гази звинуватила Ізраїль, а країна заявила, що її розвідка вказала, що причиною став невдалий запуск ракети Ісламським джихадом. Група це спростувала.

Згідно з даними Ради національної безпеки, США наразі вважають, що Ізраїль «не несе відповідальності» за вибух. CNN не може незалежно підтвердити причину вибуху та кількість жертв.

Відповідаючи на запитання, чи докази Ізраїлю на підтримку його відмови від відповідальності означають, що справу було зроблено, Гріффітс сказав: «Це зроблено не для мене, тому що я не займаюся судженням про порушення прав людини та звірства такого роду».

Розслідування ООН може дозволити винести важливі уроки, додав він, «щоб зупинити це в наступній лікарні, у наступній школі, у наступному закладі, звідки тікають люди».

Гріффітс також заявив, що ООН готова надати гуманітарну допомогу та закликав припинити авіаудари в районах, куди потрібен доступ.

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«Міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по місцях цивільних об'єктів, цивільної інфраструктури. … Це безпека допомоги, що так само важливо, як і її надійність. Ми можемо це зробити, тому що у нас є допомога, у нас є люди, у нас є вантажівки, і у нас, безумовно, є бажання», – сказав він.

Нагадаємо, депутат Кнесета Ізраїлю Еєєв Елькін заявив, що РФ сприяла бойовикам ХАМАСу із Сектора Гази.

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