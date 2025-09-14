ООН розглядає можливість миротворчої місії в Україні: але є умова

Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок

Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок зазначила, що Організація Об’єднаних Націй може відправити миротворчі сили в Україну для підтримки режиму припинення вогню та післявоєнного відновлення, якщо більшість країн-членів схвалить таку ініціативу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Bild.

Бербок заявила: «Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори».

Вона підкреслила, що миротворчі місії зараз потрібні як ніколи, і важливі не лише для європейського регіону.

4 вересня в Парижі відбулася зустріч «коаліції охочих» у змішаному форматі — очно та онлайн. На заході обговорили потенційні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення стабільного та справедливого миру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні країни розробили план розміщення в Україні двох груп військ, які забезпечуватимуть підтримку української армії та стримуватимуть нову агресію РФ.