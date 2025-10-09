ООН ухвалила важливе рішення щодо миротворців: що тепер зміниться

Миротворці

Організація Об’єднаних Націй скоротить чверть миротворчого персоналу в дев’яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів.

Про це пише Reuters.

«Загалом, нам доведеться репатріювати близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, велику кількість цивільного персоналу в місіях, що також постраждає», — сказав виданню високопосадовець ООН.

За його даними, це становитиме від 13 тисяч до 14 тисяч військовослужбовців та поліцейських.

Вашингтон є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на який припадає понад 26% фінансування, за ним йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.

За словами іншого чиновника ООН, США вже мали заборгованість у розмірі 1,5 мільярда доларів до початку нового фінансового року 1 липня.

Вашингтон також заборгував ще 1,3 мільярда доларів, що збільшило його загальну суму непогашених рахунків до понад 2,8 мільярда доларів.

За словами одного з представників організації, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі 680 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у Європі обговорювали можливість відправлення миротворців до України. Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, які завдання можуть виконувати миротворці в Україні. Європейські миротворці не будуть «живим щитом» між Україною та Росією.