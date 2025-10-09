ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

ООН ухвалила важливе рішення щодо миротворців: що тепер зміниться

Причиною такого рішення є брак коштів, а також невизначеність щодо майбутнього фінансування з боку США.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Миротворці

Миротворці

Організація Об’єднаних Націй скоротить чверть миротворчого персоналу в дев’яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів.

Про це пише Reuters.

«Загалом, нам доведеться репатріювати близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, велику кількість цивільного персоналу в місіях, що також постраждає», — сказав виданню високопосадовець ООН.

За його даними, це становитиме від 13 тисяч до 14 тисяч військовослужбовців та поліцейських.

Вашингтон є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на який припадає понад 26% фінансування, за ним йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.

За словами іншого чиновника ООН, США вже мали заборгованість у розмірі 1,5 мільярда доларів до початку нового фінансового року 1 липня.

Вашингтон також заборгував ще 1,3 мільярда доларів, що збільшило його загальну суму непогашених рахунків до понад 2,8 мільярда доларів.

За словами одного з представників організації, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі 680 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у Європі обговорювали можливість відправлення миротворців до України. Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, які завдання можуть виконувати миротворці в Україні. Європейські миротворці не будуть «живим щитом» між Україною та Росією.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie