ООН спростувала те, що вона заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні війною

ООН спростувала те, що вона заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні війною

ООН не давала вказівки щодо заборони називати війну війною.

Організація об'єднаних націй спростувала інформацію про те, що заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні війною.

Про це в електронному листі Guardian заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик наголосив, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення", для опису ситуації".

Він додав, що генсек ООН використовує широкий спектр слів, щоб описати російську агресію проти України. Він також додав, що в ООН "просять своїх співробітників оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції ООН та заявам генерального секретаря".

Дюжаррик додав, що електронний лист міг надіслати якийсь керівник одного з підрозділів ООН, але досі він не був доведений до його відома.

Нагадаємо, ООН розіслала 7 березня своїм своїм співробітникам електронного листа з вказівкою не використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису наступу Росії на Україну.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на рішення ООН називати війну в Україні "конфліктом". Він наголосив, що організація запроваджує таку ж цензуру, як і Кремль.