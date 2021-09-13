ООН виділить $20 млн на допомогу Афганістану, ще 606 млн планують зібрати за чотири місяці

ООН виділить $20 млн на допомогу Афганістану, ще 606 млн планують зібрати за чотири місяці

Генсек ООН закликав міжнародну спільноту підтримати Афганістан.

ООН направить 20 мільйонів доларів до Афганістану для підтримки гуманітарних операцій.

Про це розповів генсек всесвітньої організації Антоніу Гутерріш, інформує Times of India.

"Після десятиліть війни, страждань і невпевненості народ Афганістану стикається, мабуть, з найбільшою небезпекою. Зараз настав час, щоб міжнародне співтовариство підтримало їх", — сказав Гутерріш на гуманітарній конференції з питань Афганістану, скликаній у Женеві.

За його словами, цю суму направлять через Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації ООН.

Також генсек планує в найближчі чотири місяці зібрати 606 мільйонів доларів для Афганістану. Ці гроші планують витратити на їжу, ліки, медичні послуги, воду для афганців.

Гутерріш повідомив, що учасники конференції щодо Афганістану обіцяли надати допомогу більш ніж на 1 млрд доларів.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, "Талібан" дав Організації письмові гарантії щодо безпеки.

Раніше глава місії ООН зі сприяння Афганістану Дебора Лайонс повідомила, що в країні існує загроза голоду.

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