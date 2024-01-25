ООН відкрила в російському банку рахунок: стало відомо, для чого

Там пояснили, що відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали платежу мали проблеми, пов'язані з санкціями.

ООН відкрила рахунок в російському банку у 2022 році, оскільки західні санкції начебто ускладнили використання звичайних платіжних каналів.

Про це заявив речник ООН, повідомляє U.S.News.

Як зазначається, одна з 13 найважливіших кредитних установ Росії за даними центрального банку на цьому тижні заявила, що ООН відкрила рахунок у невідомому, несанкційному російському кредиторі. Це начебто було потрібно для того, аби проводити операції в рублях.

"Секретаріат ООН відкрив російський банківський рахунок відповідно до нашої політики надання допомоги всім державам-членам у сплаті їхніх нарахованих внесків, у протилежному випадку вони втрачають право голосу", – сказав речник ООН.

Він також додав, що відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали платежу мали проблеми, пов'язані з санкціями. Банківський рахунок використовувався для отримання нарахованих і добровільних внесків до ООН.

Зазначимо, що Захід наклав санкції на фінансову систему РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, що в ООН назвали кількість цивільних, загиблих у війні в Україні.

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