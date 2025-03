Опальна вчителька змушувала учнів дивитися її порно та заохочувала до взаємного самозадоволення

В Італії вчительку звинувачують у тому, що вона змушувала учнів дивитися порно, серед якого було і її власне.

Про це повідомляє Need To Know.

Вероніку Спозіто звинувачують у сексуальному насильстві, жорстокому поводженні та схилянні до сексуальних дій. Передбачувані жертви – семеро хлопчиків у віці від 11 до 13 років.

37-річна Спозіто нібито приводила їх групами по двоє або троє до відокремленого класу, який вона називала "маленькою кімнатою". Там вона мала навчати їх предметів, які їм давалися важко.

Але насправді, як стверджують прокурори, вона говорила з ними про секс і змушувала їх дивитися порнографічні відео, зокрема і за участі самої себе.

Одного хлопчика вона нібито примусила до статевого акту.

Семеро учнів давали свідчення судді 18 та 19 березня.

Зловживання відбувалося від жовтня 2023 року до листопада 2024 року в Кастелламмаре-ді-Стабія, поблизу Неаполя.

У попередніх повідомленнях детально описано, як Спозіто нібито запитувала хлопців: "Яку музику ви слухаєте, коли трах**тесь?".

Вероніка Спозіто / Фото: Jam Press

Одному з них вона нібито пояснила, як цілувати язиком його дівчину, і сказала йому, де і як він повинен її торкатися.

Слідчі стверджують, що вона також заохочувала учнів до взаємного самозадоволення. А двом з них вона нібито сказала, що вони можуть робити "брудні речі" разом, тому що вони "лише двоюрідні брати".

Вона також нібито назвала одного з хлопчиків "піда**сом" після того, як він не проявив інтересу до її відвертих лекцій.

Слідчі стверджують, що вона підібрала групу хлопчиків, перш ніж скористатися своїм авторитетом і їхньою покірністю.

Близько 30 батьків напали на Спозіто 13 листопада минулого року після того, як почали поширюватися чутки про ймовірне насильство. Вона була взята під варту 13 січня.

Вчителька послідовно заперечує висунуті проти неї звинувачення.

Після допитів хлопчиків цього тижня слідчі вважають, що докази є достатньо вагомими для того, щоб віддати її під суд.

