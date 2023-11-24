Опальний священник одружився зі своєю юною ученицею: реакція Ватикану (фото)

Опальний священник з Алабами, США, який влітку втік до Італії з 18-річною дівчиною, тепер одружився із нею.

Про це пише nypost.com.

Через це Ватикан хоче офіційно вигнати його зі священства.

Алекс Кроу, 30-річний католицький священник, одружився з молодою жінкою, випускницею середньої школи 2023 року, згідно зі свідоцтвом про шлюб, поданим у понеділок в окрузі Мобіл.

У документі йдеться, що їй лише у червні виповнилося 18 років.

За повідомленнями, підліток відвідувала католицьку школу Макгілл-Тулен, де Кроу іноді проводив заняття з теології. Роман пари став очевидним, коли влада дізналася про любовного листа, якого вона отримала від Кроу у День святого Валентина, коли вона ще була студенткою.

Алекс Кроу / Фото: pillar catholic

Влітку Кроу та жінка вирушили до Європи, а на початку цього місяця повернулися назад до США. Кроу, вже звільнений з посади, мабуть, сказав свою останню проповідь, повідомив цього тижня архієпископ Томас Роді.

"Нещодавні новини про громадянський шлюб Кроу лише підтверджують судження архієпископа. Архієпископ Роді очікує, що Ватикан зрештою лаїзує Алекса Кроу", - йдеться у заяві Мобілської архієпископії.

Роді у своїй попередній заяві розкритикував духовного лідера і сказав, що його дії "цілком не подобаються священникові".

"Архиєпископ повідомив йому, що він більше не може здійснювати служіння священника, говорити людям, що він священник, і одягатися як священник", - сказав він.

Втім, раніше цього місяця прокурорка округу оголосила, що розслідування кримінального правопорушення закрите. Кейт Блеквуд повідомила, що молода жінка зустрілася з прокурорами та відмовилася відповідати на будь-які запитання.

Нагадаємо, наречена хоче скасувати весілля через одну заборону коханого. Вона пожалілася, що саме він вимагає.

Читайте також: