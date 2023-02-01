Опанування F-16: Жданов розповів про важливу підготовку екіпажів та відповідної інфраструктури в Україні

Найбільш важливою частиною підготовки до експлуатації літаків експерт вважає наявність технічного персоналу і обладнання для ремонту цих літаків.

Стандартний термін опанування винищувача F-16 становить 6-11 місяців.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Нагадаю, що перші відомості про наших пілотів у США почали з'являтися, щойно була піднята ця тема у травні минулого року. У червні ми бачили декілька сюжетів на американському ТБ, де наші пілоти давали інтерв'ю, що вони вже проходять навчання. Тож, по термінам у березні-квітні поточного року вони закінчать опанування F-16", - зазначив Жданов.

Ба більше, експерт нагадав, що і у воєнному бюджеті США на 2023 рік офіційно було прописано 100 млн доларів на підготовку льотчиків для України.

"Тож, я думаю, що пілоти вже готові", - додав Жданов.

Щодо технічної підготовки, експерт зазначив: оснастити аеродром для F-16 - це не сама велика проблема, що буде стояти перед Україною, коли ухвалять рішення щодо їх надання. Найбільш важливою частиною він вважає наявність технічного персоналу і обладнання для ремонту цих літаків, що і є головним в експлуатації винищувача.

Додамо, на Заході точаться дискусії щодо авіації для України. Вона є однією зі складових для успішного контрнаступу ЗСУ.

Водночас очільник Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його країна не надаватиме Україні літаки F-16, проте країни ЄС висловлюють іншу позицію.

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