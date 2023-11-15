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OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT: гендиректор назвав причину

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT: гендиректор назвав причину

Open AI / Associated Press / Фото: Associated Press

Користувачі все ще можуть зареєструватися, щоб отримати сповіщення в додатку про відкриття підсекцій.

OpenAI призупинить прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus через величезний попит.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

“Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід”, — написав Альтман.

Гендиректор OpenAI додав, що користувачі все ще можуть зареєструватися, щоб отримати сповіщення в додатку про відкриття підсекцій.

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Дата публікації
Перегляди
229
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