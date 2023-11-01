Операція “Махачкала”: як Путін відроджує антисемітизм і чому звинувачує Захід

Потворні сцени в аеропорту Махачкали в російському Дагестані, де натовп прорвався через термінал і вийшов на злітно-посадкову смугу в пошуках євреїв, які виходили з літака з Ізраїлю, можуть свідчити про те, що Володимир Путін починає втрачати свою залізну хватку в Російській Федерації.

Про це пише UnHerd.

Відеозаписи протестувальників, які погрожують не лише громадськості, але й закидають ракетами поліцію, швидко поширюються у російських соціальних мережах, нагадуючи про хаотичне насильство, що передувало революції 1917 року.

Насправді ж путінський режим не просто толерує, але й заохочує насильство проти меншин, щоб виправдати власні війни і спробу створити більш гармонійне російське суспільство.

Росія та “ореол народної єдності”

Погром у Махачкалі, хоча він був незапланованим і, можливо, навіть небажаним, легко переписується, щоб відповідати наративу, в якому Росія постійно перебуває під загрозою вторгнення ззовні.

У світі офіційної пропаганди Росія є процвітаючою “багатонаціональною” країною, де мільйони мусульман, корінних народів і навіть євреїв щасливо живуть пліч-о-пліч один з одним під прапором спільної “російськості”.

Наступного ранку після насильства в Махачкалі російські школярі отримали обов'язковий урок патріотизму в рамках підготовки до “Дня народної єдності” 4 листопада. Відеоролики та слайд-шоу, підготовлені державою і показані в класах по всій країні, зображували променисті карикатури на національні меншини Росії, які живуть у злагоді та гармонії.

Скриншот / росЗМП Life.ru

Фото: росЗМП Life.ru

Такі святкові матеріали навряд чи є новими для Росії: путінський режим просто наслідує зображення расової гармонії радянських часів. У Росії громадянам знову і знову кажуть, що країна є зразком мирної етнічної інтеграції.

“Втручання ззовні”

Проте, можливо, всупереч очікуванням, жорстокий погром у Махачкалі не залишився поза увагою державних ЗМІ, які рідко повідомляють про політичні протести. Коли події розгорталися в неділю, 29 жовтня, головні новинні служби і пов'язані з державою користувачі соціальних мереж повідомляли новини і навіть ділилися тривожними відеозаписами з місця подій.

Якщо держава і була стурбована тим, що поширення нестримного насильства може виявити глибшу нестабільність, то її тривога була добре прихована. Дійсно, державні пропагандистські органи, здавалося, насолоджувалися повідомленнями про жахливі подробиці арештів і поранень у потоці історій протягом наступних 24 годин.

До понеділка, 30 жовтня, вищі політичні речники держави додали цій історії нової динаміки. Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив насильство “втручанням ззовні... з огляду на поширення кадрів, що показують жах Гази — загибель дітей, людей похилого віку, медиків — зловмисникам легко маніпулювати ситуацією, провокувати і підбурювати людей”.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова назвала “зловмисників” “злочинним київським режимом”. У такому прочитанні Росія зазнає нападу тіньових сил ззовні; насильство всередині Росії має свідчити не про внутрішні проблеми, а про змову світу проти багаторасової гармонії в країні.

⚡️ М.В.#Захарова: Массовые беспорядки, произошедшие в Республике #Дагестан, являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России.



Полностью: https://t.co/pusOA8OpIn pic.twitter.com/Q0xsNrN2rC — МИД России (@MID_RF) October 30, 2023

Антисемітська риторика Кремля

Насправді, звичайно, не опоненти Росії, а сама російська держава розпалює полум'я антисемітизму всередині країни. За останні роки вона запровадила численні закони, спрямовані проти неправославних релігій.

Єврейські організації неодноразово зазнавали нападів, кульмінацією яких стало вигнання тепер уже колишнього головного рабина Росії Пінхаса Гольдшмідта. Канали соціальних мереж основних державних ЗМІ та їхніх ведучих звинувачували у використанні антисемітської мови та тропів.

У вересні сам Путін заявив, що “єврейський президент” України Володимир Зеленський перебуває при владі лише для того, щоб приховати “прославляння нацизму” в його країні.

Відверто антисемітська риторика пронизує офіційний дискурс, а найменші порушення драконівських законів про свободу слова щодо так званої “спеціальної військової операції” або поведінки уряду можуть призвести до тривалого ув'язнення.

Путін і наратив про змову Заходу

Проте держава відхрещується від будь-якої відповідальності. 30 жовтня, на наступний день після насильства в Махачкалі, Путін підтвердив пояснення своїх прессекретарів щодо його причин на засіданні Ради безпеки Росії: “Керівні еліти США та їхні сателіти стоять за трагедією палестинців і хаосом на Близькому Сході, конфліктом в Україні та багатьма іншими конфліктами по всьому світу”.

Доказать, что это Путин, уже ни у кого не получится.



Отныне писать нужно "мужчина, похожий на Путина".

Говорит не от себя, а то что ему написали.



Сомнения теперь будут у всех и до самых публичных похорон. pic.twitter.com/vvHrSPJHrK — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ (@zhanoffartin) October 31, 2023

Його лицемірство настільки нахабне, що здається незрозумілим. Чому уряд, який так відкрито розгорнув антисемітизм, покладає провину за насильство на опозицію?

“Росія як синонім кровопролиття”

Підтримання війни, а не миру, є оптимальним для подальшого виправдання архінаціоналістичного правління Путіна. Відповідь Росії на Махачкалу, за словами Путіна, має бути не у формі внутрішнього опитування чи внутрішніх реформ, а у формі зовнішньої битви: “Росія бореться на полі бою [в Україні] за наше майбутнє, за принципи справедливого світового порядку, за свободу країн і народів”.

Воювати в Україні, за його словами, означає вирішувати “майбутнє Росії, всього світу і навіть майбутнє палестинського народу”. Вирішення внутрішнього конфлікту, такого як антисемітське насильство в Махачкалі, згідно з цією верхоглядною логікою, вимагає ведення набагато більшої і потенційно нескінченної боротьби як проти України, так і проти США.

У цьому неофашистському світі хаос і насильство, замість того, щоб бути небезпечними явищами, які загрожують внутрішній стабільності, створюють енергію і єдність, які рухають Росію до історичної величі (що Путін підкреслив, засмічуючи свою промову в Раді Безпеки посиланнями на минулі конфлікти).

Воювати, вести війну — невід'ємна частина шляху Росії до своєї історичної долі: абсурдне історичне формулювання, яке означає, що насильство настільки ж неминуче, наскільки й бажане.

Ця позиція вже давно стала центральною частиною політичного дискурсу за часів Путіна. Майже два десятиліття тому, після того, як ісламські бойовики здійснили жорстокий напад і взяли в облогу школу в Беслані, Північна Осетія, він виголосив майже ідентичну промову.

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БЕСЛАН 1-3 сентября 2004

Путин из танков и огнемётов

расстрелял школу и сжег 366 детей

.https://t.co/tnxZPEhimJ pic.twitter.com/2zdDhXJHrq — СЕРГІЙ МАЗУР (@flymobimir) September 1, 2016

Путін стверджував, що після того, як сотні російських школярів були вбиті значною мірою завдяки невдалій рятувальній операції під керівництвом російських сил безпеки, національна єдність була необхідною для боротьби з “жорстокою і повномасштабною війною” — в цьому випадку “вся нація” повинна була бути мобілізована для ведення війни проти ісламських сепаратистів у Чечні. Власна роль держави у розв'язанні кривавого насильства проти власного населення в регіоні залишилася поза увагою.

“Єдність досягається війною”

Однак для путінської держави цикл війни і миру не обмежується сьогоденням. На шкільному уроці патріотизму, присвяченому Дню національної єдності, діти дізналися, що національна єдність може бути досягнута лише через війну.

Центральною частиною уроку для кожної вікової групи є вивчення історії Кузьми Мініна та Дмитра Пожарського, двох героїв-ополченців, які очолили повстання проти польських загарбників 1612 року. Російським дітям розповідають, що без насильницької боротьби з силами, які прагнуть знищити країну, як сьогодні, так і в минулому, мир неможливий.

Гражданин Кузьма Минин и князь Димитрий Пожарский



Народные Герои

Спасители Отечества

Святые отцы земли Русской pic.twitter.com/9YuOlSh2Fo — Юлия Сапронова (@usapronova) April 9, 2016

Росіяни повинні, по суті, бути постійно готовими до боротьби як акту самозахисту — навіть якщо це означає час від часу нападати на інших мешканців країни.

Держава та органи пропаганди при Путіні не прагнуть покласти край жахливим актам, подібним до тих, свідками яких ми стали в Махачкалі. Вони заохочують їх, оскільки вони виправдовують постійні невдачі держави у створенні гармонійного суспільства, яке вона давно обіцяла, але так і не змогла створити.

Зрештою, доки росіяни є свідками і учасниками насильницького хаосу у себе вдома, вони можуть бути впевнені, що зовнішні вороги стягують свої сили проти Москви — і що остання війна Кремля, чи то в Чечні, чи в Україні, чи деінде, є не просто бажаною, а неминучою.

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