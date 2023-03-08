"Операція під прикриттям, щоб звинуватити Україну" - Міноборони ФРН про вибухи на "Північних потоках"

У Міноборони Німеччини застерігають від поспішних висновків щодо нападів на "Північні потоки".

Передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" робити не варто. Атака могла бути операцією "під чужим прапором", щоб пізніше звинуватити в цьому злочині Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Deutschlandfunk.

За його словами, потрібно дочекатися висновків розслідування, щоб говорити про можливі наслідки. Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", є "такою ж високою".

Також читайте Росія може готувати диверсію в Північному морі: попередження розвідки Нідерландів

"Можливо, це була операція під фальшивим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну, такий варіант також згадувався в повідомленнях ЗМІ", - сказав він.

Німецький міністр заявив, що сусідні країни і НАТО повинні зробити все можливе, щоб захистити критично важливу інфраструктуру і під водою.

Нагадаємо, наприкінці вересні 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися вибухи, що призвело до витоку газу. Тоді багато офіційних осіб заявили про причетність Росії до інциденту.

Вже 21 грудня 2022 року газета The Washington Post написала, що деякі західні офіційні особи сумніваються у причетності Кремля.

7 березня 2023 року The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки написало, що нібито вибухи на російських "Північних потоках" могла влаштувати проукраїнська група "опонентів Путіна". До неї нібито входили росіяни та українці.

Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північних потоках".

Розвідувальні управління Європи та США не перехоплювали жодних комунікацій російських чи українських офіційних осіб, які б дозволяли довести їхню причетність до підривів газопроводів "Північний потік". Є також інші розвіддані, які вказують на можливу причетності Росії.

Читайте також: