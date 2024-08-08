Операція у Курській області: Путін вимагає мужності і обіцяє роздати по 10 тисяч рублів

Господар Кремля оголосив, що перед усіма органами влади в регіоні стоять "складні" та неординарні завдання".

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 8 серпня, викликав на розмову каналами відеозв’язку губернатора Курської області Олексія Смирнова і заявив, що ситуація в регіоні, де третю добу тривають бої, “вимагає мужності”.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Господар Кремля оголосив, що перед усіма органами влади в регіоні стоять "складні" та неординарні завдання".

“Тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас безумовно є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності…" - повчально говорив президент держави-агресорки.

Путін також оголосив, що після наради з урядом ухвалив рішення про одноразову виплату в розмірі 10 тисяч рублів (еквівалент $100, - ТСН.ua) жителям Курської області, які вимушено залишили свої будинки.

"Необхідні ресурси будуть направлені", - пообіцяв він.

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Путін сказав також, що ситуація в області "загалом йому відома", але він хотів би почути від Смирнова подробиці.

Губернатор Курської області запевнив, що у нього все під контролем — евакуація триває цілодобово, виселених із зони бойових дій росіян влада планує розмістити у залізничних вагонах.

“До нас прийшло три залізничні состави, де ми можемо розмістити додатково 2400 осіб. І прийшло додатково вісім составів, де ми можемо розмістити людей, надати їм гуманітарну допомогу”, - описав він райдужне майбутнє евакуйованих.

Окрім того, за словами Смирнова, в обласних лікарнях до 1,8 тисяч збільшено кількість ліжок, тож про розміщення поранених господар Кремля теж може не хвилюватися.

Нагадаємо, операція в Курській області РФ, під час якої було здійснено прорив кордону і заглиблення військових підрозділів на територію держави-агресорки, може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо “ескалації”.

Суджа: що відбувається на Курщині? Яка реакція США на український прорив в РФ?

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