Операція у Курській області РФ: ЗСУ розпочали другу фазу - деталі від Defense Express

Українські військові розпочали у Курській області РФ другу фазу операції.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в Еспресо.

"Зараз ми перебуваємо на такому цікавому етапі, коли наші війська проводять, як на мене, вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ. Противник, використовуючи найбільш підготовлені підрозділи, підійшов та захопив село Снагість, на деяких ділянках почав просуватися", - зазначив він.

За його словами, росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Він додав, що зараз Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках: Глушковському районі, трохи на захід від ділянки Кореневе - Снагість.

"Зараз такий важливий момент, коли ворог намагається без додаткових резервів втримати наше просування та ускладнити нам логістику. А ми навпаки – створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, використовуючи свій потенціал. А це говорить про те, що ситуація тут буде досить динамічною", - додав Згурець.

Нагадаємо, як пише Financial Times, РФ посилює контрнаступ у Курській області, а ЗСУ окопуються на закріплених територіях.

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