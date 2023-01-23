Операція "Відплата": поранений у сідниці Рогозін погрожує ЗСУ супутниками "Роскосмосу"

Постраждалий запросив точну карту, знімок, який був зроблений цього дня одним із "космічних апаратів РФ".

Ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, якого було поранено у сідниці внаслідок удару по ресторану в тимчасово захопленому окупантами Донецьку, погрожує ЗСУ операцією "Відплата".

Про це Рогозін заявив в інтерв'ю пропагандистським росЗМІ.

Рогозін заявив, що його "космічні апарати" зафіксували місце, звідки випустили українські снаряди. Тож тепер Рогозін жадає помсти.

"Я вважаю, що ми встановили точно ту зброю, з якої робився постріл… Ми продовжуємо відстежувати бойовий розрахунок, який по нас вів вогонь… Як чоловік, як офіцер я зобов’язаний просто операцію "Відплата" реалізувати", — поділився Рогозін.

Нагадаємо, колишній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін надіслав уламок снаряда, який витягнули з його хребта, главі Франції Еммануелю Макрону.

Рогозін потрапив під обстріл 21 грудня, коли святкував день народження у ресторані "Шеш-Беш" в Донецьку, після чого був госпіталізований.

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