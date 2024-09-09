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Операція ЗСУ у Курській області: Росія перекидає резерви із двох напрямків фронту - ISW

Операція ЗСУ у Курській області: Росія перекидає резерви із двох напрямків фронту - ISW

Російські військові / Фото: Associated Press

Українські війська продовжили атаки у Курській області РФ.

Російське командування перекидає резерви із Сіверського і Краматорського напрямків у Курську область.

Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).

Аналітики навели заяву українського військовий оглядача Костянтина Машовця, що російське військове командування передислокує один полк ВДВ і розвідувальний батальйон 106-ї дивізії ВДВ з Сіверського і Краматорського напрямків і щонайменше один самохідно-артилерійський дивізіон 20-ї бригади. 

В ISW додають, що російські війська здійснили контратаки в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 8 вересня. Зокрема,

  • в Коренево;
  • на схід від Коренево біля Ольговки;
  • на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.

Тим часом українські війська продовжували атакувати:

  • на південний захід від Коренево поблизу Снагоста та Вишневки;
  • на північний захід від Суджі біля Малої Локні;
  • на північ від Суджі біля Мар'ївки;
  • на північний схід від Суджі біля Мартинівки;
  • і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.

Нагадаємо, Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї, вважають в WSJ.

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