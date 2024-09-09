Операція ЗСУ у Курській області: Росія перекидає резерви із двох напрямків фронту - ISW

Російське командування перекидає резерви із Сіверського і Краматорського напрямків у Курську область.

Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).

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Аналітики навели заяву українського військовий оглядача Костянтина Машовця, що російське військове командування передислокує один полк ВДВ і розвідувальний батальйон 106-ї дивізії ВДВ з Сіверського і Краматорського напрямків і щонайменше один самохідно-артилерійський дивізіон 20-ї бригади.

В ISW додають, що російські війська здійснили контратаки в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 8 вересня. Зокрема,

в Коренево;

на схід від Коренево біля Ольговки;

на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.

Тим часом українські війська продовжували атакувати:

на південний захід від Коренево поблизу Снагоста та Вишневки;

на північний захід від Суджі біля Малої Локні;

на північ від Суджі біля Мар'ївки;

на північний схід від Суджі біля Мартинівки;

і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.

Нагадаємо, Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї, вважають в WSJ.

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