Операція ЗСУ у Курській області: Росія перекидає резерви із двох напрямків фронту - ISW

Українські війська продовжили атаки у Курській області РФ.
Російське командування перекидає резерви із Сіверського і Краматорського напрямків у Курську область.
Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).
Аналітики навели заяву українського військовий оглядача Костянтина Машовця, що російське військове командування передислокує один полк ВДВ і розвідувальний батальйон 106-ї дивізії ВДВ з Сіверського і Краматорського напрямків і щонайменше один самохідно-артилерійський дивізіон 20-ї бригади.
В ISW додають, що російські війська здійснили контратаки в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 8 вересня. Зокрема,
- в Коренево;
- на схід від Коренево біля Ольговки;
- на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.
Тим часом українські війська продовжували атакувати:
- на південний захід від Коренево поблизу Снагоста та Вишневки;
- на північний захід від Суджі біля Малої Локні;
- на північ від Суджі біля Мар'ївки;
- на північний схід від Суджі біля Мартинівки;
- і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.
Нагадаємо, Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї, вважають в WSJ.
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