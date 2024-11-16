Операцію зі звільнення заручників у передмісті Парижа завершено: подробиці

Ніхто з заручників не постраждав.

У місті Іссі-ле-Муліно поблизу Парижа правоохоронцям вдалось звільнити заручників, яких захопив син власника піцерії "Л'Олів'є".

Про це повідомив BFMTV.

Чоловік, який близько 13 години суботи взяв у заручники чотирьох співробітників ресторану, погодився відпустити їх через три години після втручання антитерористичного підрозділу поліції.

За даними журналістів, ніхто з заручників не постраждав.

У поліції повідомили, що зловмисника було заарештовано. Прокуратура розпочала розслідування інциденту. В межах слідства призначено психіатричну експертизу підозрюваного.

Наразі поліція не повідомила, чому син власника піцерії "Л'Олів'є" вирішив взяти у заручники працівників ресторану.

Після завершення операції зі звільнення заручників префект поліції Парижа Лоран Нуньєз висловив подяку правоохоронцям та рятувальникам.

"Я палко дякую поліції, екстреним службам і силам втручання. Їхня холоднокровність, їхній професіоналізм, їхня рішучість дозволили провести арешт та звільнення [заручників – ред.] без будь-яких інцидентів", – написав він.

Нагадаємо, чоловік, який у суботу, 16 листопада, захопив заручників у ресторані, ймовірно, страждає від наркотичної залежності.

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