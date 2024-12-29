Оперативна готовність Бундесверу під питанням: у Німеччині заявили про критичну нестачу персоналу

Щоб досягти запланованого показника у 203 тисячі солдатів, армії Німеччини не вистачає близько 20 тисяч осіб.

Уповноважена Бундестагу з оборони Єва Хьогль заявила, що оперативна готовність деяких підрозділів німецької армії становить лише 50%. Вона підкреслила, що в умовах зростаючих безпекових викликів після вторгнення РФ в Україну цього рівня явно недостатньо.

Про це повідомляє ntv.

За словами Хьогль, Бундесвер стикається з серйозною нестачею персоналу. Щоб досягти запланованого показника у 203 тисячі солдатів, армії Німеччини не вистачає близько 20 тисяч осіб.

“Крім того, багато посад незаповнені”, — зазначила вона.

На цьому тлі раніше лідери Естонії, Латвії та Фінляндії заявили, що НАТО не готове до війни з Росією без участі США. Латвійський президент наголосив, що оборонна промисловість союзників не здатна забезпечити необхідний рівень виробництва озброєння для сучасних викликів.

Нагадаємо, лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який претендує на посаду наступного канцлера Німеччини, заявив про плани повернути призов до армії.