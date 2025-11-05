Операція “Наступник”: яку фігуру Китай розглядає на заміну Путіну

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін та лідер КНР Сі Цзіньпін / © МЗС Китаю

Реклама

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін здійснив несподіваний візит до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном. Ця поїздка відбулася одразу після першої за останні шість років особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Ця поїздка, схоже, є відчайдушною спробою Кремля імітувати співпрацю та приховати повний провал у комунікації з Пекіном, який, можливо, вже розглядає сценарій з умовною назвою «Наступник».

Таку думку висловили виконавчий директор Міжнародної організації малих громад, політолог Олексій Буряченко та керівник Центру аналізу та стратегій, політолог Ігор Чаленко в ефірі «24 Каналу».

Імітація співпраці

Олексій Буряченко підкреслив, що Кремль «у терміновому режимі» відправив Мішустіна до Китаю, аби показати, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна нібито «провалилася». Насправді ж, такий поспіх свідчить про відсутність продуктивного діалогу з Пекіном. Ба більше, це свідчить, що кремлівський диктатор не впевнений, що Китай досі залишається його стратегічним партнером.

Реклама

Попри помпезну картинку, яку намагалися створити росіяни, візит Мішустіна став прямим наслідком того, що китайський лідер обговорював завершення війни в Україні без участі Москви.

«Найбільше по самолюбству Путіна вдарило те, що завершення російсько-української війни вони обговорювали без Росії, без Путіна», — наголосив експерт.

Чи вигідна фігура Мішустіна Пекіну

Водночас поки Путін намагається приховати кризу у відносинах, Китай не сидить склавши руки. За словами Ігоря Чаленка, в Пекіні розглядають фігуру російського прем’єра як потенційного наступника диктатора.

«Мішустін же ж розглядається саме Китаєм як наступник Путіна. І найбільші такі перспективи якраз обмальовували не Путіну, не в заявах там Путіна і Сі, а конкретно вже в межах візиту нинішнього російського прем’єр-міністра», — зазначив Чаленко.

Реклама

Експерт припускає, що візит Мішустіна може бути певним натяком від Пекіна Москві, що вже «треба запускати операцію „Наступник“». На думку Чаленка, Китай не форсуватиме події, оскільки слабкість Путіна вигідна йому, але сигнал про готовність до транзиту влади було чітко надіслано.

Нагадаємо, Трамп висловився про Путіна й Сі та сказав, кого вважає сильнішим. На думку американського президента, лідери Китаю та Росії «обидва жорсткі, розумні та дуже сильні лідери».