Світ
111
2 хв

Операція "Президент": Орбан готує план збереження влади на випадок поразки на виборах

Віктор Орбан вперше за 15 років ризикує втратити владу на майбутніх виборах і розглядає радикальний сценарій: переписати закони і пересісти у крісло президента, наділивши цю посаду необмеженими повноваженнями.

Ірина Ігнатова
Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, схоже, відчуває, що земля йде з-під ніг. Опитування показують, що опозиція випереджає його партію, тож прем’єр-міністр Угорщини почав розробляти план «Б», щоб зберегти контроль над країною незалежно від результатів весняних виборів.

Про політичні маневри в Будапешті повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

«Турецький гамбіт» Орбана

За даними інсайдерів, Орбан «грається з ідеєю» взяти на себе президентські повноваження, попередньо переписавши закони так, щоб перетворити церемоніальну посаду глави держави на найвпливовішу в країні.

Цей сценарій нагадує шлях Реджепа Таїпа Ердогана в Туреччині або Володимира Путіна в Росії, які змінювали посади, щоб уникнути втрати влади.

«Можливість того, що Орбан проштовхне перегляд інституту президентства, є одним із багатьох сценаріїв, які не виключає опозиційна партія „Тиса“», — пише видання.

Сам Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом минулого місяця натякнув на таку можливість, заявивши, що план переходу до президентської системи «завжди на столі».

Чому ідея обговорюється зараз

Причина таких думок — страх поразки. Опитування показують двозначний відрив опозиційної партії «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Якщо вибори відбудуться за нинішніх правил у квітні, партія Орбана «Фідес» може втратити більшість.

Часу в Орбана обмаль. Щоб реалізувати задум, йому потрібно використати свою нинішню супербільшість у парламенті до виборів. Це означає, що зміни можуть статися вже на початку наступного року.

Наслідки для країни

Якщо план спрацює, Орбан зможе блокувати будь-які спроби нового уряду розвернути Угорщину в бік Європи.

«Якщо він програє вибори, Орбан на посаді президента може зв’язати руки Мадяру в його спробах позиціонувати Угорщину як лояльного члена ЄС після років антагонізму з Брюсселем», — зазначає джерело.

Ринок вже відреагував на ці чутки нервово: угорський форинт впав на 0,8% відносно євро.

Офіційно речник Орбана назвав ці повідомлення «фейковими новинами лівих». Проте парламент Угорщини вже почав готувати ґрунт: у середу депутати «Фідес» ухвалили законопроєкт, який ускладнює процедуру усунення президента з посади в майбутньому.

Нагадаємо, минулого місяця Орбан зробив цинічну заяву про майбутнє України. Він вважає, що вона має існувати як буферна держава, а її територія має бути поділена, тому що це буцімто «єдине можливе довгострокове рішення».

