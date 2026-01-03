Операція США проти Мадуро була блискавичною: ЗМІ назвали її тривалість

Президент Венесуели Ніколас Мадуро / © Associated Press

США провели масштабний удар по Венесуелі, під час якого, за словами президента Дональда Трампа, президента Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес захопили та вивезли з країни. Операція була проведена у тісній взаємодії з американськими правоохоронними органами, і Трамп назвав її успішною.

Про це пише Associated Press.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин. Під час атаки пролунало щонайменше сім вибухів, що спричинили паніку серед жителів столиці Венесуели — Каракаса. Люди виходили на вулиці, спостерігали за низько літаючими літаками та ділилися відео в соцмережах.

Відео, отримані з Каракаса та одного з прибережних міст, показували дим і трасери від вибухів, що освітлювали нічне небо. Інші кадри демонстрували автомобілі на шосе, поки вибухи освітлювали пагорби на задньому плані. Дим піднімався з ангарів військової бази в Каракасі, а інші військові об’єкти залишалися без електропостачання.

Очевидці розповідали, що під час вибухів земля здригалася, і повітря буквально «вдаряло» по тілу. За словами 21-річної мешканки Каракаса Кармен Ідальго, вони з родичами поверталися з вечірки на день народження, і вона почула численні вибухи та пролети літаків.

Офіційно поки не підтверджено, чи були жертви або поранені під час операції, і чи будуть ще подальші дії, але Трамп у своєму пості заявив, що удари були виконані успішно.

Під час операції Мадуро та його дружина були затримані та вивезені з країни. За повідомленням американських джерел, захоплення відбулося в рамках масштабної операції, яка тривала менше 30 хвилин і була організована з високим рівнем координації між американськими військовими та правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що віцепрезидентка країни Делсі Родрігес заявляла, що Уряд Венесуели не має інформації про місцеперебування президента Ніколаса Мадуро.

У мережі з’явилися перші фото та відео, нібито за участю Мадуро та його звернення, але офіційного підтвердження ці матеріали поки не мають.