Операція США у Венесуелі: у Каракасі назвали кількість загиблих

Венесуела. / © Associated Press

Реклама

Унаслідок операції США у Венесуелі, під час затримання президента Ніколаса Мадуро, загинули 100 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельйо, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Каракас раніше не називав кількості загиблих під час операції Сполучених Штатів. Втім, збройні сили країни опублікували список із 23 імен загиблих.

Реклама

Венесуельські чиновники заявили, що значна частина контингенту служби безпеки Мадуро була вбита «холоднокровно». Водночас у Кубі повідомили про вбивство 32 членів її військових та розвідувальних служб у Венесуелі.

Кабелло також повідомив, що дружина Мадуро Сілія Флорес, яку затримали разом з ним, отримала травму голови під час рейду США, тоді як венесуельський лідер отримав травму ноги.

Зауважимо, кілька днів тому командування збройних сил Венесуели заявило про загибель понад пів сотні представників венесуельських сил безпеки. Крім того, повідомляється і про жертви серед цивільного населення. Втім, остаточної цифри немає.

Нагадаємо, 3 січня США здійснили операцію у Венесуелі, під час якої було вивезено лідера Венесуели Ніколаса Мадуро країни. Американський лідер наголосив, що його військові здійснили широкомасштабний удар проти країни. Операцію він назвав чудовою.

Реклама

У США Мадуро закидають ключову роль у багаторічній міжнародній змові з контрабанди кокаїну до Америки. Схема діяла понад 25 років і включала співпрацю з транснаціональними злочинними угрупованнями, зокрема картелем “Сіналоа” та венесуельською групою Tren de Aragua, яку у США визнали іноземною терористичною організацією. Мадуро загрожує довічне ув’язнення.